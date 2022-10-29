الأب : سيف أصيب بأزمة قلبية نتيجة مشادة كلامية فى المدرسة بدمياط

أكد محسن أبو سمير والد الطالب سيف الذي تم تقله للعناية المركزة بمستشفي دمياط العام بعد تعرضه لأزمة صحية بالمدرسة ، أن ما اشيع حول أصابه ابنه نتيجة مشاجرة مع زميل له بالمدرسة وضربه بآلة حادة غير صحيح.

وتابع ان حقيقه ما حدث لابنه هو خلاف بينه وبين زميل له وحصلت مشادة كلامية فسيف انفعل وغالبا الكلام زعله وبناء عليه فقد الوعي وتم نقله للمستشفى فورا لتوقف عضلة القلب وتم عمل انعاش للقلب .

وأشار إلى أن ابنه لم يتعرض للضرب ولكنه قضاء الله وقدره أن يصاب ابنه بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية وطالب بالدعاء لـ سيف بالشفاء.

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كانت قد وقعت مشادة كلامية بين طالبين بمدرسة مشرفة الإعدادية بمركز دمياط، امس الأول الخميس أدت الى إغماء الطالب سيف ونقله إلى المستشفى العام بدمياط.

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