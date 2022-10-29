عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب : سيف أصيب بأزمة قلبية نتيجة مشادة كلامية فى المدرسة بدمياط

سيف
سيف

أكد محسن أبو سمير والد الطالب سيف الذي تم تقله للعناية المركزة بمستشفي دمياط العام بعد تعرضه لأزمة صحية بالمدرسة ، أن ما اشيع حول أصابه ابنه نتيجة مشاجرة مع زميل له بالمدرسة وضربه بآلة حادة غير صحيح.

وتابع ان حقيقه ما حدث لابنه هو خلاف بينه وبين زميل له وحصلت مشادة كلامية فسيف انفعل وغالبا الكلام زعله وبناء عليه فقد الوعي وتم نقله للمستشفى فورا لتوقف عضلة القلب وتم عمل انعاش للقلب .

 

وأشار إلى أن ابنه لم يتعرض للضرب  ولكنه قضاء الله وقدره أن يصاب ابنه بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية وطالب بالدعاء لـ سيف بالشفاء.

.
 كانت قد وقعت مشادة كلامية بين طالبين بمدرسة مشرفة الإعدادية  بمركز دمياط، امس الأول الخميس  أدت الى إغماء الطالب سيف ونقله إلى المستشفى العام بدمياط.

.

ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن غاز مسال قادمة من النرويج


 

دمياط مشاجرة مدرسة مشادة كلامية القلب أزمة صحية مدرسة مشرفه الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن غاز مسال قادمة من النرويج

غرفة عمليات وخط ساخن لمنع احتكار السلع الغذائية في دمياط

ترشيحاتنا

4 ربيع الآخر 1444هـ .. 14 دعوة و3 أعمال لا تغفلها في يوم هجري مميز

اشتراك بفلوس.. هكذا سيكون شكل تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

جيفري دامر.. تفاصيل عن حياة أشهر سفاح رجال في العالم.. كيف قتل؟

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

فوائد الصلاة على النبي الكريم .. 5 أمور تتحقق مع الفجر

مجلس النواب يناقش الثلاثاء المقبل عقوبات جديدة علي جرائم الابتزاز الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

3 أعشاب تساعد على تنظيم ضربات القلب|تعرف عليها

فيديو

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ