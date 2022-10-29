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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف قدرات كاميرا الهاتف الأفضل في العالم.. وعطل جديد يضرب فيسبوك للمرة الثانية فى أقل من 24 ساعة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

رائد فيفو القادم +Vivo X90 Pro يصدر بمواصفات قياسية


تطلق شركة فيفو الصينية خلال الفترة المقبلة هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم +Vivo X90 Pro ، حيث سيصدر الهاتف بمواصفات فائقة تنافس عدد من أفضل هواتف الأندرويد في الأسواق، حيث سيحصل على تغييرات وتحسينات كبيرة.

 

تسريبات تكشف قدرات كاميرا الهاتف الأفضل في العالم.. تفاصيل


كشفت تسريبات مواصفات وقدرات كاميرا هاتف Galaxy S23 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي يعتبره عدد من محللى الهواتف الذكية بأنه سيكون الهاتف الأفضل في العالم، مع عدد من الإمكانات الجبارة، أبرزها كاميرا دقة 200 ميجا بيكسل.    


عروض الجمعة.. اشتر iphone 12 بـ 11 ألف جنيه


تسبب دوماً أسعار منتجات آبل الأمريكية المرتفعة صعوبة فى اقتناء إصدارات جديدة من هاتفها الذكي الأشهر فى العالم آيفون، إلا أن هناك عروض مغرية تظهر بين الحين والأخر فرصاً للحصول على سعر استثنائي مقارنة بأسعار السوق.

 

عطل جديد يضرب فيسبوك..للمرة الثانية فى أقل من 24 ساعة


أصاب موقع “فيسبوك” عطل منذ دقائق معدودة، بعدما أبلغ مستخدمو "Facebook" في عدد من البلدان حول العالم، عن وجود عطل مفاجئ أصاب شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر، حيث برزت بعض المشاكل التي منعت المستخدمين من الوصول إلى الموقع الخاص بالخدمة اليوم الجمعة.

 

موبايل الشباب.. سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto E22s الاقتصادي من موتورولا

 

سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto E22s، أحدث هاتف ذكي من موتورولا Motorola ، ينضم لمحفظة الشركة من الهواتف منخفضة التكلفة، حيث تتميز أحدث إصدارات سلسلة "E" بسعر زهيد مناسب لفئة المستخدمين من الشباب، وتقدم الهواتف الاقتصادية قيمة من المواصفات والأداء مقابل سعر مقبول لذلك سنتعرف خلال السطور التالية على سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto E22s الاقتصادي من موتورولا.

 

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