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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطار والعشاء .. طريقة عمل معجنات طرية ولذيذة

صدى البلد

تقدم الشيف هالة محمود طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة، تناسب الفطار والعشاء وأعياد الميلاد والأحتفالات أليك أبسط الخطوات .

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مقـاديـر عمل معجنـات طرية ولـذيـذة 


5 أڪواب دقيق  
م ڪبيرة خميره  
م ص بيڪنج بودر
6 ملاعق ڪبيره حليب بودره
ملعقتين ڪبيرتين سڪر
نص ڪوب زيت زيتـون
ملعقـه صغـيره ملـح 
 

طريقـة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة 

تعجـن بـمـاء دافئ بكمية حسب نوع الدقيق تدريجيا حسب العجن إلى أن تصبح متماسكة، وتترك العجينة لتهدء نصف ساعة ثم تعجن مرة ثانيه وتترك تخمر لمدة ساعة أخرى حتـى يتضاعـف
حجمـها .


للون ولمـعـة الـمعجـنات أدهنـها بـ :
صفـار بيضـة + 3 ملعقة كبيرة حليب سائل + نص ملعقة صغيرة نسڪافه + قطرتيـن إلى ثـلاث من الـخل 

 

تخلط كل المكونات في العجانة ثم يضاف اللبن حسب حاجة العجينة و تترك العجينة حتى تختمر


و تفرد العجينة ثم يضاف فيها الجبنة و الزيتون أو أي نوع حسب الرغبة ثم تلف على شكل رول و توضع في صينية الفرن ثم تدهن بخليط البيض والفانيلا.


ثم يرش على الوجه سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو بدون أي شيء  وتدخل الفرن حتى تمام النضج

طريقة عمل معجنـات طرية ولـذيـذة الفطار المقـاديـر لعمل معجنـات طرية ولـذيـذة الطريقـه لعمل معجنـات طرية ولـذيـذة ​​​​​​​health 5 أڪواب دقيق

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