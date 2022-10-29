موجز السوشيال.. سيد عبد الحفيظ يقبل رأس مؤمن زكريا.. فرج عامر: فيريرا لم يستطع مواجهة كولر والحكم كاد يفسد السوبر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق علي مشاركة جمهورة صورة مؤثرة لة برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

وظهر سيد عبد الحفيظ وهو يقبل رأس مؤمن زكريا علي الملعب، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعية .

عبر برونو سافيو، لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق أول ألقابه مع الفريق بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات بـ كأس السوبر المصري.

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق مدرب الزمالك فيريرا عبر حسابة بموقع تويتر .

وكتب ميدو: فيريرا مدرب كبير ولكن حساباته لمباراة اليوم كانت خاطئة وتدخلاته خلال الـ ٩٠ دقيقة كانت رديئة ولكنها كرة القدم أي مدرب في العالم ممكن يكون مش يومه.. خسرنا السوبر ولكن ⁧‫#فيريرا‬⁩ لديه رصيد كبير عندنا ولازم ندعمه ونسانده وان شاء الله الماتش ده يكون قلم للاعيبه وفريرا.

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق حكم المباراة البرتغالي فابيو جوزيه عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : حكم المباراة المجهول التاريخ والبرتغالي الجنسية .كاد ان يفسد مباراة السوبر اليوم ،للاسف هو كان عندة مخطط ولكن شخصيتة وسرعة المباراة لم تسعفة لتحقيقها .