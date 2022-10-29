هل أذان الفجر غير صحيح؟.. علي جمعة: تخاريف والدليل صياح الديك

هل أذان الفجر غير صحيح ؟، لعل المقصود بهذا الاستفهام أذان الفجر في النتيجة والإذاعة ، حيث هناك دعاوى تشكك في توقيت أذان الفجر ، وبأن توقيته الحقيقي بعده بنصف الساعة، وحيث إن توقيت أذان الفجر من المواقيت المهمة التي تؤثر على عبادات عدة مثل الصلاة والصيام وما نحوها، فمن هنا تأتي أهمية طرح سؤال هل أذان الفجر غير صحيح أم أنه بعد نصف ساعة من أذان الإذاعة؟.

هل أذان الفجر غير صحيح

هل أذان الفجر غير صحيح أم أنه بعد نصف ساعة من أذان الإذاعة؟ ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هذا الكلام تخاريف وبعض الناس تبنت هذه التخاريف منذ القديم .

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل أذان الفجر غير صحيح أم أنه بعد نصف ساعة من أذان الإذاعة؟، أي هل الأذان الذي نسمعه في الإذاعة وخصوصًا أذان الفجر غير صحيح ، والأذان الحقيقي بعد هذا الأذان بنصف ساعة ؟) ، أنه في سنة 1908م، جاء اثنان من الألمان وعملوا أبحاثهم هنا من أجل إنهاء هذه التساؤلات ، فقرروا هذا الموجود الآن .

وأضاف أن المساحة المصرية قامت بإجراء الكثير من الأبحاث في هذا المجال، والنتيجة المصرية على ما هي موجودة الآن ، هي المعتمدة طبقًا لمنحنيات الصلاة التي تُدرس في علم الجيوديسيا وعلم الهيئة من ناحية أخرى، قائلاً: فاطمئن تمامًا، هذا كلام يثيره من يريد أن يشعرنا بأننا قد خالفنا الدين ظاهرًا وباطنًا ، لذا نجد سيد قطب في كتابه ظلال القرآن يشير في كتابه إلى هذا حتى أنه كان اتباعه في السجن يقولون (أذان الحرامية).

وأشار إلى أنه قد سموا أذان المسلمين (أذان الحرامية) ، فليسوا الحرامية هذا أذان المفسدين الذي يؤخر فطار الناس نصف ساعة، فهذا لا يرضي الله تعالى، وكل هذا بحثته دار الإفتاء المصرية بحث واسع ، من ناحية التاريخ، ومن كل النواحي، وعندما عُرض على الشيخ جاد الرب رمضان -رحمه الله تعالى-، قال: ( هل الديك يعمل مع الحكومة ؟) لأنه يصيح في هذا التوقيت، طبعًا الفلاسفة لهم كلام آخر فيرفضوا هذا الاستدلال، فهؤلاء ربنا يخزيهم مثل داعش.

لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا..