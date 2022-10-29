صندوق الثروة النرويجي يتكبد خسائر 43.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام

قال صندوق الثروة النرويجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولاً تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار إنه تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نرويجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا.



وكان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4% في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر ، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق.