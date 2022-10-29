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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدى البلد لزراعة كبد لها

صدى البلد

أرسلت القارئة شيماء رمضان تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجها علي نفقة الدولة.

وقالت في استغاثتها أنا أعاني من من تليف كامل للكبد وأحتاج إلي زراعة كبد في اسرع وقت ولدي أبناء في الصف الأول الإعدادي والصف الثالث الابتدائي وانفقت جميع اموالي علي علاجي وانا مقيمة في قرية  دسونس ام دينار  مركز دمنهور محافظة البحيرة  رقم التواصل  01092622834.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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