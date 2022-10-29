قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 17 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سلسلة فعالياته وأنشطته داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان .

ونظم فرع المجلس القومى للمرأة 17 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وهى قرى مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن الجلسات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، ورفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن الجلسات إستهدفت توعية 866 سيدة وفتاة ورجل بقرى المبادرة الرئاسية حيث تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة

وكانت قد أعلنت محافظة أسوان عن بدء تطبيق النسخة الثانية من تطبيق عين المواطن، لتلقى الشكاوى والمخالفات وذلك فى إطار الاهتمام بمشروع التحول الرقمى وتحويله إلى استخدامات فعلية لصالح المواطن من خلال التطبيقات العديدة ومنها تطبيق عين المواطن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان على أن النسخة الثانية للتطبيق تهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة بفعالية فى مراقبة عملية التحسين والتطوير والنظافة والإبلاغ عن أى مخالفة سواء بناء أو تراكمات أو إشغالات.

الهواتف الذكية

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأشارت غادة أبو زيد إلى أن آلية عمل التطبيق تتم من خلال تحميله من متجر التطبيقات المتوفر فى الهواتف الذكية ، كما يتم تسجيل رقم الهاتف فى التطبيق للبدء فى الإبلاغ عن أى مخالفة ويمكن كتابة تعليق على الصورة ، موضحه بأنه من خلال التطبيق يتم تحديد مكان البلاغ تلقائياً حيث أنه عند الحل يتم إرسال إشعار بإثبات الحل، أما فى حالة عدم حل البلاغ فعلياً يمكن رفض الحل والتبليغ مرة أخرى، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات تظهر لدى المسئولين المتابعين لمختلف البلاغات من خلال تطبيق أخر مخصص لهم.

وكانت قد واصلت الأجهزة المعنية جهودها المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.