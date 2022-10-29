بسبب حالة الإحباط والخوف.. الإمارات تطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، صباح اليوم السبت، أن دولة الإمارات دعت إلى عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أن غياب الأفق لحل سياسي قد أدى إلى توليد حالة من الإحباط والخوف وتأجيج مشاعر الغضب حيال الوضع القائم في فلسطين.

وأكدت أميرة الحفيتي، أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا مقلقا في المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن أحد أسبابها يعود إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، داعية إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت الدبلوماسية الإماراتية:ما نحتاجه اليوم هو تحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الأطراف، ويحضها على العودة إلى مفاوضات حقيقية وجادة.