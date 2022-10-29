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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 17 تعديا فى حملة بالخانكة بالقليوبية.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي بالخانكة ضمن أعمال الموجة ٢٠.

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وتابع نائب المحافظ إزالة ١٧ حالة تعدٍ على أملاك السكة الحديد بنطاق الوحدة المحلية بأبو زعبل تمثلت في محال تجارية مخالفة وأسوار، كما تابع إزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة ٨٢٠٠ متر مربع تمثلت في أسوار وغرف وتشوينات.

ورافق نائب المحافظ خلال الحملة مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة، ونائبيه واللواء وائل رشاد، مساعد مدير أمن القليوبية والمقدم حمدي محمد، مأمور مركز شرطة الخانكة، وقوة شرطة مديرية أمن القليوبية.

كما تابع نائب المحافظ يرافقه طلال ربيع، نائب رئيس المدينة، إزالة ٣ حالات تعدٍ على بحيرة عرب العليقات، وتحرير محضري تشوينات وإشغال لتعديهم على أملاك الدولة.

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القليوبية مدير أمن القليوبية محافظ القليوبية املاك الدولة إزالة التعديات مديرية امن القليوبية

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