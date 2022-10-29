شباب مبادرة " أبدا " يستعرض أهدافها أمام الرئيس السيسي | فيديو

عرض شباب مبادرة " أبدا " أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز طموحات ، وأهداف مبادرة " أبدأ " لتشجيع الصناعات .

وفي سياق آخر ، أشاد المهندس محمد زكى السويدى ، رئيس اتحاد الصناعات ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ، وإقرار زيادة الإعفاءات الضريبية ، قائلا : " طول عمرنا داعمين للدولة وقراراتها " .



أكد رئيس اتحاد الصناعات ، أن قطاع المحاجر في مصر قطاع واعد جدا ، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يكون هناك جلسة خاصة لمناقشة الملف ، موضحا : " المدة التي تمنح للمستثمر الأجنبي والمصري لإدارة المنجم غير كافية " .

وأعلن " السويدي" عن زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بالمصانع بما يقارب الـ 300 جنيه ، مؤكدا أنه سيكون هناك نظر في زيادة المرتبات ، متابعا : "كلنا هنشيل المسؤولية مع الدولة "