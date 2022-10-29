بث مباشر الآن.. مباراة ليستر ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر الآن.. مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة بين ليستر ومانشستر سيتي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب “كينج باور”.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

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وتعتبر النقاط الثلاث مطلب مانشستر سيتي من أرض مضيفه ليستر، أمرًا مهمًا ليرتقي مؤقتًا إلى الصدارة، آملاً بتعثر آرسنال أمام نوتنجهام فورست، بعد سقوطه الأوروبي.

ويمتلك السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدّر، قوة هجومية كافية لمواجهة ليستر، لكن المشجعين سيشعرون بقلق لغياب هالاند.

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة.

ومن المرجح غياب سلاح السيتيزن الفتاك المهاجم النروجي إرلينج هالاند، بعد خروجه بين الشوطين أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.