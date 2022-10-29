بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “آنفيلد”.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

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ويحتاج كل من ليفربول وليدز يونايتد إلى الفوز عندما يتواجهان، فقد أدت سلسلة من 8 مباريات دون انتصار إلى دخول ليدز في منطقة الهبوط مع الأمريكي جيسي مارش الذي بات الآن مرشحًا ليكون ثاني المدربين المقالين في الدوري هذا الموسم بعد ستيفن جيرارد.

في المقابل، بدا أن ليفربول يستعيد إيقاعه بعد بداية بطيئة للموسم قبل أن يخسر من متذيل الترتيبل نوتنجهام فورست نهاية الأسبوع الماضي، والذي سيكون غريم أرسنال هذا الأسبوع.

ويبتعد الـ"ريدز" عن صدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، لكن معظم مشاكله كانت خارج أرضه، إذ لم يُهزم أمام جمهوره في "أنفيلد" في الدوري منذ العام 2017.

وتقام أولى جولات الأسبوع 14 من بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم، السبت، بـ8 مواجهات حاسمة، يبحث فيها كل فريق عن تحسين ترتيبه في جدول البطولة.