عن العلاقات بين مصر والإمارات.. وكيل عربية النواب: ستبقى متميزة وتاريخية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتصريحات المهمة المنشورة في مختلف وسائل الإعلام الاماراتية وفى مقدمتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية التى أكدت أن مصر ستبقى السند والظهر والذخر وأن الاحتفالات بمرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين ما إلا رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط على المستوى الاقتصادى.

ووجه " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولحكومة وشعبى البلدين بمناسبة الاحتفالات بمرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين وأن التاريخ سجل بحروف من نور المواقف التاريخية للشيخ الراحل زايد آل نهيان حكيم العرب على موقفه التاريخى ووقوفه ودولة الإمارات العربية المتحدة مع مصر خلال انتصار السادس من اكتوبر عام 1973.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لايمكن أن ينسوا المواقف التاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة فى وقوفها بجانب الثورة التاريخية المصرية فى 30 يونيو عام 2013 مؤكداً العلاقات المصرية الاماراتية تعتبر نموذجا متفرداً ورائعاً فى العلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية .



وكان صحيفة الاتحاد الصحيفة قد اشارت في افتتاحيتها تحت عنوان "الإمارات ومصر.. دور رائد" - إلى أنه على مدى خمسين عاما كانت العلاقات بين البلدين تنمو وتتطور وتزداد رسوخا نظرا لعمق الروابط ووحدة الهدف والمصير والإيمان المطلق بأهمية تلك العلاقات وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة وتنشيط الاقتصاد وإحداث التنمية وتطوير مجالاتها ومواكبة التطورات العلمية والتقنية واستثمارها لخدمة الشعوب.

وأوضحت الصحيفة أن لمصر والإمارات دور رائد لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه العديد من قضايا المنطقة والعالم، منوهة بأن البلدين يعملان على مضاعفة حجم الإنجاز الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ويسعيان لتوطيد تعزيز جوانب رؤيتهما المشتركة في استثمار الفرص المتاحة بكلا البلدين لتعميق وتسريع التنمية التي يمكن من خلالها ضمان مستقبل أكثر ازدهارا للشعبين الشقيقين وللأجيال المقبلة.

وختمت الصحيفة مؤكدة أنه على مدى الخمسين عاما كانت العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية تجسد توافق البلدين على السعي لإيجاد حلول لمختلف الصراعات والأزمات السياسية ومواجهة التحديات العالمية انطلاقا من رؤية مشتركة تحفز العمل الجماعي وتنظر بشمولية لمصلحة الإنسانية جمعاء.