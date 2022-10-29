جامعة سوهاج تصدر بيانا عاجلا بشأن نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف

تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي حول نتيجة التظلمات للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ومسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2022 ، والتي أعلنها قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي جاء فيه قبول 60 تظلمًا

من إجمالي 977 تظلم.



وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج بأن اجراء امتحانات المسابقة وكذلك عملية التصحيح لهذه الوظائف قد جاءت بناءاً على الطلب الذى تقدم به المهندس محمد صلاح الدين مدير فرع الشركة بسوهاج، وأنها جاءت ضمن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، وقد تم تكليف عمداء الكليات المعنية الثلاث (التجارة – العلوم – الهندسة ) بتشكيل مجموعة عمل داخل كل كلية للإشراف على وضع الأسئلة وأعمال الملاحظات والمراقبات ثم تصحيح الامتحانات، وإبلاغ النتائج لإدارة الشركة، حيث تقدم لاداء الاختبارت (25008) وتم التصحيح إلكترونى، حيث بلغت أعداد الناجحين 11826 (47.3% من المتقدمين).



أصدر الدكتور مصطفي عبد الخالق علي الفور توجيهاته لعمداء الكليات الثلاث، و التي تم عقد الإختبارات التحريرية للمتقدمين بها بسرعة إعداد تقرير، عن قواعد العملية الامتحانية كاملة وجاءت تفاصيل التقرير كالآتي:

1- قام أعضاء هيئة التدريس بكليات (التجارة – العلوم – الهندسة ) بوضع امتحانات المتقدمين كل منهم في مجال تخصصه.



2- تم توزيع المتقدمين لنفس الوظيفة على فترات امتحانية متابعة في نفس اليوم نظراً لزيادة أعدادهم، وكان ذلك بنماذج أسئلة مختلفة تماماً ضماناً لتكافؤ الفرص للمتقدمين.



3- كانت عملية التقييم بوضع أسئلة موضوعية، تتضمن نوعين من الأسئلة وهى الاختياري من متعدد ، والأسئلة الصح والخطأ، وذلك بهدف قياس مستوى المتقدمين في القدرة على الفهم والاستيعاب والتحليل وتطبيق النظريات

كل حسب الوظيفة المتقدم لها.



4- تمت عملية التصحيح إلكترونياً بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية المختلفة من خلال أجهزة التصحيح الإلكتروني كلاً في مجال تخصصه ملتزماً بنماذج الإجابة.



5- قام أعضاء الكنترول بعد انتهاء التصحيح بمراجعة ارقام الجلوس على أسماء المتقدمين، ومراجعة حالات الغياب، ثم قاموا بعملية ترتيب أوراق الإجابة وتصنيفهم حسب المركز الإدارى التابع له المتقدمين، والوظيفة المتقدم لها، والترتيب الداخلي بأرقام الجلوس.



6- تمت عملية الرصد بالأسماء، ثم القيام بعملية المراجعة الدقيقة بعد طباعة شيت الإجابة وقبل اعتمادها من عميد الكلية.



7- تم فتح باب التظلمات والإعلان عن موعد فحص التظلمات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.



8- جاءت آلية فحص التظلمات مطابقة تماماً لما يتم مع طلاب مرحلة البكالوريوس، عبارة عن فحص أوراق إجابة المتقدم للوظيفة في حضوره شخصياً للتأكد من أن ورقة الإجابة تخص الطالب، مع عدم نسيان أى أسئلة لم يتم تصحيحها، وأن جمع الدرجات جاء صحيحاً.

9- لم يحتوى فحص التظلم على إعادة امتحان المتقدم مرة أخرى.



وأكد رئيس الجامعة أن النتائج النهائية مسئولية الشركة المعلنة لأنها تتعلق بأعداد الوظائف المطلوبة بكل مركز إدارى من مجمل الوظائف المعلن عنها، والجامعة ليس لها مصلحة فى النتائج المعلنة، وأن ما قامت به كان من قبيل المساعدة للشركة المعلنة، وفى ضوء الدور المجتمعي للجامعة.