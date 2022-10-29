عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهيري: مبادرة «ابدأ» تهدف لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي

صدى البلد

أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامه للخدمات الاداريه والاجتماعية بمبادرة “ابدأ” مشيرا إلي انها جاءت في توقيت مهم لأنها من المبادرات الوطنية لتطوير الصناعة.

وأكد أنها من الخطوات المهمة ؛ فضلا عن أن الرئيس السيسي كان دائما ما يشير إلى أهمية الصناعة الوطنية التي تساهم في رفعة الوطن، ويدعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر.
وأشار هشام المهيري ؛ إلى أهمية التوقيت الذي أُطلقت فيه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، قائلا: «أُطلقت المبادرة في وقت مهم، فنحن نشهد عددا من الأزمات العالمية المختلفة، التي أكدت لنا أهمية وجود صناعة وطنية تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين من السلع المختلفة، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير». 
وأوضح المهيري أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة وأننا قطعنا مسافة كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة في قطاعات مختلفة كالزراعة والبنية التحتية وغيره.

 وقال : "ها نحن نعمل على تطوير الصناعة، بالتالي يمكن القول إن مصر قد دخلت في الجمهورية الجديدة».
وأوضح هشام المهيري ؛ أن المبادرة  تهدف إلى دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
كما تعمل المبادرة علي تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

IMG-20221029-WA0041
IMG-20221029-WA0041

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص| خاص

ترشيحاتنا

السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقات التعاون مع رجال الأعمال والشركات القطرية

الفريق أسامة ربيع: ارتفاع متوسط العبور اليومي لـ 68 سفينة خلال شهر أكتوبر

اجتماع خلال أيام لإعلان زيادة الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص

ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية التي تحذر منها الأرصاد الجوية؟

مع ملابسها.. رسالة انتحار غامضة من فتاة في الدقي وفنان يبحث عنها

شكري: قمة المناخ الحالية أكبر من سابقاتها في جلاسجو وباريس.. تحقيق أهداف COP27 أصعب أكثر حساسية.. ولو لم نصل لاتفاق في شرم الشيخ حرارة الأرض ستصل إلى 3.6 مئوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طبيبة تحذر من حمام الكريم والزيت والسيرم| كوارث أنتِ في غني عنها

سعر فستان إليسا في حفل موسم الرياض يثير ضجة| لن تتخيل

تخريج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب بالكلية الحربية للعمل لصالح وزارة المالية

فيديو

رفع المرتبات وتثبيت الكهرباء.. هدية السيسي للمواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فيديوجراف

مهر خرافي.. مروة راتب تشترط أن يكون زوجها خلوقا ووسيما وغنيا جدا

بوس الواوا.. هيفاء وهبي ترقص مع جمهورها بموسم الرياض

انخفاض الأسعار.. البنك المركزي ينحاز للمواطن بهذه القرارات| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ