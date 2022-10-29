حافلة الأهلي تصل الجزيرة.. والفريق يخوض مرانه دون راحة استعدادًا لمباراة الداخلية .. صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر النادي بالجزيرة بعد عودة البعثة من الإمارات ظهر اليوم والتتويج ببطولة السوبر المصري والذي أقيم مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وحرص لاعبو الفريق الذين لم يسافروا مع البعثة والجهاز الإداري وجميع العاملين بقطاع الكرة على الترحيب باللاعبين والهتاف لهم فور وصول حافلة الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم دون راحة؛ استعدادا لمباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.



وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.

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