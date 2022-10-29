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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشريف: نحرص على تقديم كل الدعم لإقامة أي حدث رياضي بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نهائيات بطولة الدوري الممتاز أ لكرة الطائرة الشاطئية التي نظمها الإتحاد المصري لكرة الطائرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في الفترة 27 : 29 أكتوبر الجاري بشاطئ إسحاق حلمي، حيث شهد مباراة الأهلي وسبورتنج في إطار بطولة الدوري الممتاز أ لكرة الطائرة الشاطئية، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومنظمي البطولة.

وفي كلمته، قال المحافظ ، إن إقامة مثل هذه البطولات في عروس البحر الأبيض المتوسط يسعدنا كثيرا، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والتشجيع لاستضافة جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية الشاطئية .

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وأضاف أن شواطىء الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفها وزوارها من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتوفير كافة احتياجات رواد الشواطئ ليس فقط خلال موسم الصيف، بل أيضا خلال موسم الشتاء.

على الصعيد ذاته، رحب المحافظ بالـ 24 فريق المشاركين في مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة الطائرة الشاطئية رجال، وكذلك بمنظمي المباريات وفريق التحكيم: كابتن ناصر حمدى رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة الطائرة ونائبا عن رئيس الاتحاد مهندس ياسر قمر ، والكابتن مجدى حافظ رئيس اللجنة العليا للحكام بالإتحاد المصرى للكرة الطائرة، والمهندس هشام رضوان رئيس منطقه الإسكندرية للكرة الطائرة، والكابتن حسام محمود المدير التنفيذي لمنطقه الإسكندرية للكرة الطائرة، والكابتن علي جوهر سكرتير لجنه حكام منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، وبالحضور الذين جاءوا لتشجيع الفرق.

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