نارية كهربائية .. كاواساكي تكشف عن دراجاتها المستقبلية

كشفت شركة كاواساكي لصناعة الدراجات النارية عن نموذج لأول دراجة نارية كهربائية في معرض انتيرموت التجاري للدراجات النارية في ألمانيا، وذلك ضمن خطة كاواساكي المستقبلية، وسيتم الإعلان عن الدراجة الإنتاجية قبل نهاية العام الجاري .

دراجة كاواساكي الكهربائية

خطة شركة كاواساكي تهدف إلي تقديم 10 درجات نارية كهربائية، وهجينية بحلول عام 2025، وستقدم الدراجة الكهربائية الأولي بمحرك سعة 125 سي سي، وتمتلك تصميم بسيط .

دراجة كاواساكي الكهربائية

فإن تصميم دراجة كاواساكي تشبه السيارات الكهربائية في الإطار، والذيل، ومجموعة المصابيح الأمامية، ونظام التعليق، بالإضافة إلي حدبة صغيره تم أضافتها مكان خزان البنزين ، وذلك لان دراجة كاواساكي النارية الكهربائية لا تحتاج إلى خزان بنزين تقليدي.

دراجة كاواساكي الكهربائية

المواصفات الفنية حول النموذج الأولي حتي الأن ليست معروفة، وتبدو الدراجة الإنتاجية مطابقة للنموذج الأولي الكهربائي، وأكدت شركة كاواساكي علي إنتاج 3 دراجات نارية كهربائية على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2022.