عالم أزهري: بناء المساجد لتعلم الدين والأخلاق وأول عمل للرسول في المدينة|فيديو

قال الدكتور حازم جلال ، أحد علماء الأزهر الشريف ، إن بناء المساجد لها ثواب عظيم ، وينطبق عليها ، " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة " .

وتابع الدكتور حازم جلال ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" : " الناس عايزة تصلي وتحفظ قرآن وتعليم الأخلاق .. وازاي نعلم الأمانة والوفاء بدون بناء المساجد " .

وأردف الدكتور حازم جلال ، خلال برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن رسول الله محمد حرص على بناء المسجد بمجرد وصوله للمدينة ، ليكون مدرسة لتعليم الأخلاق والقرآن ، والصلح بين الناس .

وأشار إلى أن أنواع الخيانة هي خيانة لله عز وجل ، وخيانة رسول الله ، وخيانة الدين ، وخيانة العلم ، وخيانة الوطن ، وخيانة الزوج لزوجته ، فضلا عن أنواع كثيرة من الخيانة .