عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: بناء المساجد لتعلم الدين والأخلاق وأول عمل للرسول في المدينة|فيديو

الدكتور حازم جلال
الدكتور حازم جلال

قال الدكتور حازم جلال ، أحد علماء الأزهر الشريف ، إن بناء المساجد لها ثواب عظيم ، وينطبق عليها ، " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة " .

وتابع الدكتور حازم جلال ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" : " الناس عايزة تصلي وتحفظ قرآن وتعليم الأخلاق .. وازاي نعلم الأمانة والوفاء بدون بناء المساجد " .

وأردف الدكتور حازم جلال ، خلال برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن رسول الله محمد حرص على بناء المسجد بمجرد وصوله للمدينة ، ليكون مدرسة لتعليم الأخلاق  والقرآن ، والصلح بين الناس .

وأشار إلى أن أنواع الخيانة هي خيانة لله عز وجل ، وخيانة رسول الله ، وخيانة الدين ، وخيانة العلم ، وخيانة الوطن ، وخيانة الزوج لزوجته ، فضلا عن أنواع كثيرة من الخيانة .

الدكتور حازم جلال الازهر الشريف علماء الأزهر الشريف برنامج دنيا ودين توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

ترشيحاتنا

اعتقال 3 سعوديين بعد تحرشهم بفتاة فى موسم الرياض.. صور وفيديو

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

خمسا الوفيات بالسكتة الدماغية تحت 65 عاماً سببها التدخين

إسرائيل تخفض مستوى التأهب على حدودها مع لبنان | تفاصيل

بسبب الفيضانات.. الأمم المتحدة: أفريقيا تعاني من نزوح وتشريد وتجويع الملايين

لبحث عدد من الملفات ..مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

شاهد.. ناقد موضة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن صور هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

ويجز الغلابة.. ألطم وأجري تنافس انتش وأجري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ