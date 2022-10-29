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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قوانين الإعاقة والإدارة المحلية والتصالح تتصدر جلسة التنسيقية بالغربية ضمن لقاءات الحوار الوطني

صدى البلد

التقى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع كبار عائلات قرية دهتورة التابعة لمحافظة الغربية، ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعريف المواطنين بالحوار الوطني ومحاوره. 


وأكد "القط"، أن الحوار الوطني لجميع المصريين، وفقا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن التنسيقية حريصة على التواجد في كل مكان، لسماع آراء المواطنين ونقل مطالبهم للجان الحوار الوطني. 


وطرح الحضور استفسارات حول قانون الإعاقة وقانون الإدارة المحلية وقانون التصالح.


ودارت نقاشات حول المبادرة الرئيسية حياة كريمة وأولوياتها والمشروعات التي تقوم بتنفيذها في قرية دهتورة والقرى المجاورة. 


كما تحدث الحضور عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع المصري بصفة عامة والفلاحين بصفة خاصة. 


وفي ختام اللقاء، طالب الأهالي أن تكون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دائمة التواجد مع المواطنين، كونها تعمل على توضيح الحقائق بصدق وبساطة وتؤثر إيجابيا في حياة المواطنين. 


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الغربية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون التصالح حياة كريمة قانون الادارة المحلية مجلس الشيوخ

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