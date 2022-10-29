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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات

وزيرة الثقافة الإماراتية
وزيرة الثقافة الإماراتية

في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف وزيرة الثقافة والشباب الاماراتي نوره الكعبى والوفد المرافق لها ، وذلك على هامش زيارتها الحالية إلى مصر.

وقد استهلت الوزيرة الاماراتية زيارتها، بجولة داخل  معامل الترميم استمعت خلالها إلى شرح من الأستاذ محمد عبد الشافى مدير مركز الترميم عن أبرز مهام معامل الترميم بدءاً من استقبال القطع الأثرية، ومراحل الترميم اللازمة التي يجريها المرمم عليها، باستخدام أحدث الأجهزة والأدوات  العلمية، وما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في علم حفظ وترميم الآثار.

كما اصطحبت الدكتورة فاطمة بكار مدير إدارة التوثيق الأثري، الوزيرة و الوفد المرافق لها  في جولة داخل قاعات المومياوات الملكية، والعرض المركزي والنسيج المصري .

وقد أعربت السيدة  نوره الكعبى عن  سعادتها بهذه الزيارة وما شاهدته في المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي عظمة الحضارة المصرية، والطرق العلمية الحديثة المستخدمة في سيناريو العرض المتحفي، وما يتمتع به المتحف من كفاءات علمية قائمة عليه، كما أكدت على تطلع الجانب الاماراتي إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة . 

المتحف القومي للحضارة وزيرة الثقافة والشباب الاماراتي نوره الكعبى

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