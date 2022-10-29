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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد زيتون: مريض السمنة يعاني من اليأس والخوف والاستسلام| فيديو

ماجد زيتون
ماجد زيتون

قال الدكتور ماجد زيتون أخصائي التغذية العلاجية، إن مريض  السمنة أكثر مريض "تعبان" ويعاني من اليأس وعدم الفرحة، ودائما ما يكون في عيونهم خوف واستسلام وعدم الرغبة في الحياة.

وأضاف الدكتور ماجد زيتون، خلال لقائه لـ برنامج "طبيب البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عيادات السمنة التابعة له تحتوي مريض السمنة من كل الجوانب، متابعا: "أنا سند وضهر المريض مش واقف على دماغه".

واسترسل: “بقابل المريض بالابتسامة، البشاشة، التوجيه الناجح، والأدوات الناجحة”. 

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وقال الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن علاج مريض السمنة يركز على علاج الترهلات بعد فقدان الوزن، متابعا: "مش عاوز تعالج السمنة ويحصل ترهلات طالما عندي علم وامكانيات" .

السمنة مريض السمنة الدكتور ماجد زيتون أخصائي التغذية العلاجية برنامج طبيب البلد

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