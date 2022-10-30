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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شريف باشا سيف: لا يمكن لأي طبيب تميز الأجنة| فيديو

الدكتور شريف باشا
الدكتور شريف باشا سيف ، استشاري النساء والتوليد

قال الدكتور شريف باشا سيف ، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري ، إن العصر الحالي هو عصر ثورة المعلومة ، والدولة القوية هي التي تمتلك أقوى المعلومات ، كاشفا أنه لا يوجد سبب طبي واضح حتى الأن عن سبب فشل زراعة الأجنة .


وأضاف الدكتور شريف باشا سيف ، خلال لقائه لـ برنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه لايوجد سبب طبي واضح وراء فشل زراعة الأجنة ، ولا يمكن لأي طبيب تميز الأجنة التي تنجح والتي لن تنجح عند زراعتها .

 

أسباب فشل الحقن المجهري


وأشار إلى أن: "هناك حالات لا يمكن لها أن تجري عملية حقن مجهري، لذلك فإن تقييم الحالة في البداية مهم جدا، ولا يمكن للمريضة أن توجه الطبيب في الاختيار ما بين العلاج والعملية، ولا بد من إجراء التحاليل اللازمة في البداية".

 

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