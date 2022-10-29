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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ثبات أسعار فولفو V60 موديل 2022 في مصر..ظهور مفاجئ لـ مرسيدس مايباخ EQS الـ SUV موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في السوق المصري للسيارات الكثير من أنواع شركة بايك الصينية للسيارات، والتي نالت إصداراتها علي رضا مختلف طبقات المجتمع المصري، لما تحتو عليه من إمكانيات تتماشي مع فئتها السعرية، ومن تلك الطرازات سيارة بايك X7 موديل 2023 .

تعتبر سيارة سكودا فابيا سيارة سوبيرميني أنتجتها الشركة التشيكية عام 1999، تعتبر فابيا هي الجيل اللاحق من سيارة سكودا فليشيا التي توقف إنتاجها عام 2001، ونالت سيارة سكودا فابيا موديل 2003 أعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات منها رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

تنتمي سيارة  فولفو V60 موديل 2022 إلي فئة السيارات العائلية، ونالت سيارة فولفو V60 على إعجاب المواطنين المصريين، لما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات.

تعد شركة كيا لصناعة السيارات ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الشمالية، وينتشر داخل السوق المصري مختلف إصدارات شركة كيا، التي تناسب مختلف أذواق المصريين منها سيارة كيا سبكترا موديل 2004، والتي صدر منها الجيل الأول من عام 2000 واستمر حتي عام 2004 .

انتشرت سيارة تويوتا كرسيدا في الثمانينيات وكانت من اكثر السيارات انتشارا في تلك الحقبة الزمنية، وكانت من أكثر واشهر إصدارات تويوتا مبيعا خصوصا لأفراد الطبقة المتوسطة، حيث أن كرسيدا كانت تحتوي علي مواصفات فاخرة ومحرك رياضي .

يعمل مهندسين شركة بي إم دبليو " البافارية" علي اختبار أداء سيارة بي إم دبليو M5 موديل 2024 الجديدة كليا، وأثناء اختبارها التقط مصورين التجسس صور لها من الداخل والخارج .

كشف مصورين التجسس عن صور قاموا بالتقاطها لسيارة مرسيدس مايباخ EQS الـ SUV موديل 2024 الإنتاجية القادمة، حيث أن سيارة مايباخ EQS الـ SUV موديل 2024 حصلت علي تطورات ميكانيكية.

كشفت شركة كاواساكي لصناعة الدراجات النارية عن نموذج لأول دراجة نارية كهربائية في معرض انتيرموت التجاري للدراجات النارية في ألمانيا، وذلك ضمن خطة كاواساكي المستقبلية، وسيتم الإعلان عن الدراجة الإنتاجية قبل نهاية العام الجاري .

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات السيارات المختلفة، التي تناسب المواطنين المصرين ودخولهم الشهرية، وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة، وتحتوي تلك الطرازات علي الكثير من المميزات منها، انخفاض سعر قطع الغيار وانخفاض استهلاكها للوقود .

 

 

سكودا فابيا بايك X7 موديل 2023 سوبيرميني فولفو V60 موديل 2022 كيا سبكترا أوتوماتيك

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