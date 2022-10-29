رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة كفرالشيخ يوضح تفاصيل لقائه بالسفير المصري باليونان

التقى حسن الزواوي، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج وعضو شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد الغرف التجارية المصرية، السفير المصري باليونان عمر عامر بمقر السفارة المصرية بأثينا وذلك على هامش مشاركة الزواوي في منتدى الأعمال الخليجي اليوناني الذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 2022 تحت شعار "اليونان والعالم العربي روابط التنمية"، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال العرب.



وخلال لقائه مع السفير المصري، استعرض الزواوي ملف العمالة المصرية باليونان المشاكل والحلول وكيفية الاستفادة من العمالة المصرية المدربة للعمل في اليونان خصوصا في مجال الصيد والزراعة، لفتح قنوات جديدة للتواصل مع الجانب اليوناني من أجل زيادة أعداد العاملين المصريين باليونان وتدفق الكثير من الأيدي العاملة المصرية للعمل باليونان عن طريق استكمال ما تمت مناقشته مع الغرفة العربية اليونانية في يونيو الماضي.



قال حسن الزواوي، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، وعضو شعبة إلحاق العمالة بالاتحاد الغرف التجارية المصرية، إن هناك اتجاها في إيجاد حلول لزيادة العمالة المصرية بالسوق اليوناني، مشيراً إلى عدد العاملين المصريين باليونان قليل جدا مقارنة بالعلاقات التاريخية علي مدى العصور حيث إن العدد المتواجد حاليا لا يتجاوز 14 ألف عامل، حيث انخفض العدد بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت اليونان، وقبل هذه الأزمة وصل إلى 65 ألف عامل مصري في مجال الصيد والزراعة، بسبب تدني الأجور في اليونان وقت الأزمة المالية والاقتصادية، ومع تعافي الاقتصاد اليوناني وعطفا علي العلاقة التي تربط الدولة المصرية مع الدولة اليونانية على كافة الأصعدة السياسية والتقارب بين شعوب دول حوض النيل.



وأضاف الزواوي، أنه قدم شرحاً كافياً تضمن مشاكل العمالة المصرية باليونان، وحلول هذه المشاكل المتمثلة في تكاتف القطاع الخاص مع القطاع الحكومي من البلدين خاصة هيئة العمل اليونانية ووزارة العمل ومن الجانب المصري شركة إلحاق العمالة ووزارة القوى العاملة لحل المشاكل التي قد تبدو بسيطة في أولها لكن مع أهملها تسبب مشاكل كبيرة للعاملين المصريين.



وأكد أنه وفقًا لقواعد إصدار تأشيرة العمل في اليونان، تُمنح التأشيرة لمدة 30 يومًا في البداية لمقدم الطلب، يمكن خلالها للشخص التقدم للحصول على وظيفة والبحث عن عمل. إذا تمكن الشخص خلال هذه الفترة من الاتفاق مع صاحب العمل، فيجب عليه العودة إلى بلده الأصلي والتقدم بطلب الحصول على تأشيرة عمل في هذا البلد. مما يساعد مقدم الطلب على دخول سوق العمل معرفة ظروف العمل وسوق العمل ومعدل البطالة في هذا البلد. في هذا الصدد، يمكن أيضًا الاتصال بوكالات التوظيف اليونانية لدخول سوق العمل اليوناني.



وأكد أن ما تسعى إليه شعبة إلحاق العمالة هي توفير عقود عمل رسمية للعاملين المصريين لمدة عام وعند المكوث في اليونان لمدة عام يمكن للعامل المصري الحصول على الإقامة الدائمة لمدة 5سنوات، مشيراً إلى شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ قد قامت بدراسة سوق العمل باليونان ظروف سوق العمل في هذا البلد والإلمام بوكالات التوظيف، وأن هناك تشابه الأعمال في محافظة كفر الشيخ مع الأعمال في اليونان خاصة في مجال الصيد والزراعة مما يعني أن العامل المصري سيكون جاهزا للعمل في السوق اليونان، نظرًا لارتفاع معدل البطالة في اليونان، سيكون من الصعب جِدًّا على الأجانب العثور على عمل. معدل البطالة في اليونان هو 27٪. هناك بعض الوظائف التي تتمتع بسوق عمل أفضل من الوظائف الأخرى، منها المجالات ذات الصلة بالزراعة وتربية المواشي.



وأضاف أنه خلال تواجده باليونان عقد عدة لقاءات رسمية مع عدد من وكالات التوظيف اليونانية التي تهتم بتقديم عروض عمل للمصريين، وأن شعبة إلحاق العمالة خلال الفترة القادمة سوف تقوم بتوفير عدد من عقود العمل للشباب المصري بشكل رسمي للعمل باليونان خاصة جزيرة كريت، مؤكداً أنه يزف بشرى للشباب المصريين بتوفير عقود عمل رسمية من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية والحصول على تأشيرة عمل لدخول اليونان لمدة عام وتحدد لمدة 5 سنوات.

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