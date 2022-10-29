عمر كمال يكشف سبب غيابه عن مؤتمر نقابة الموسيقيين

كشف المطرب عمر كمال، عن حقيقة الأخبار المتداولة حول غيابه عن المؤتمر الاخير لنقابة الموسيقين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب كمال: "عملت عملية "جراحية "فى ضروسى وأسنانى و الحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشى بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم " مصطفى كامل " مقدرتش اروح وبعت ڤيديو تفصيلى بحالتى وشكلى واعتذرت عن وجودى اليوم ده للنقابة.



وتابع: "الناس مشكورة تفهمت الوضع وانى فعلا مكنش ينفع اقدر انزل بهذا الشكل واظهر للناس .. و إنى اروح النقابة بكرة الاحد او الاثنين تقديرا ليهم وأمضى على التزاماتى المقررة عليا من النقابة .. وبشكرا النقيب المحترم " مصطفى كامل " اللى فعلا اول مرة أحس ان لينا فنان بيحس بظروفنا ويدافع عننا ضد أى شئ بيحاول يقلل منى ومن تعبى ومرضى ف وقتها .



واختتم "شكرا لحبك ودفاعك عنى وعن أبناء نقابتك على أحد البرامج التليفزيونية اللى حاولت التقليل منى بعدم مهنية وعدم احترامى .. شكرا سيادة النقيب 🙏🏻❤️"



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يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، كان فيديو كليب "خلينا سهرانين" من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.



وانتهى المطرب عمر كمال من تسجيل أحدث اغنياته بعنوان “حلوين” ويشاركه الغناء فيها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة



الأغنية من كلمات عمرو القاضي ومن توزيع شيبسي، وتم تسجيلها داخل أحد الأستديوهات الخاصة. استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة عقب الانتهاء من تصوير الكليب الخاص بها.



يذكر أن هذا التعاون هو الثاني بين عمر كمال وعبد الباسط حمودة بعد نجاح أغنية “ضيعنا” والتى كتب كلماتها عمرو القاضى ومصطفى الجن وإسلام المصري وألحان عمرو قطب ومن توزيع إسلام شيبسي.





