ابتزها بفيديو خاص لها.. المتهم بتهديد فتاة الدقهلية القاصر ينتظر الإعدام

نجحت وزارة الداخلية فى القبض على المتهم بابتزاز فتاة تبلغ من العمر ١٣ عاما بعد ان عثر على فيديو خاص بها وتهديدها بنشره .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل لهاتف (ابنته سن 13) عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن فيديو خاص بها وتهديدها بنشره وابتزازها مادياً.

ويواجه المتهم عقوبات مشددة طبقا للمادة 327 والتى تنص على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".



كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.



ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.