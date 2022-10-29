«التنسيقية» تناقش محاور الحوار الوطني مع لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس

في جلسة بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

عقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، بمكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، مع لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس وبعض شباب الأحزاب، حول محاور الحوار الوطني وما يحتاجون تنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة والشباب والرياضة والمحليات، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، لتعريف المواطنين بمحاور الحوار الوطني.

وتناولت الجلسة، ضرورة التوعية داخل الجامعات المصرية بإنجازات الدولة، وآلية اختيار المجالس المحلية، وعزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة السياسية.

كما تم التطرق إلى الإصلاح الشامل بالجمهورية الجديدة، وضرورة التشابك بين الأحزاب لخدمة المواطنين.

وصرح النائب أكمل نجاتي، بأن التوافق الوطنى هو الحل مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان بالتنسيقية يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقي جميع المقترحات وتفنيدها، تمهيدا لعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية ستتم صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وتحدث النائب أحمد القناوى عن المحور الاجتماعى، مشيرًا إلى أن التعليم وبالأخص التعليم الفنى يواجه العديد من التحديات والعقبات، كما تحدث عن الأزمة الاقتصادية الحالية ووصفها بأنها أزمة عالمية .

وأشار النائب محمد السباعي إلى أن معركة الوعى بالدولة حاليا هي الأهم وبالأخص فى فئة الشباب، لافتا إلى أن مساحة النقاش المتوفرة حالياً وإلقاء الضوء على مشاكل المواطنين، ودور الأحزاب والمجتمع المدنى سيسهمان في التوعية السياسية.

وتحدثت النائبة نهى ذكي عن قانون العمل الجديد وعلاقته بعمالة الأطفال ودور المجتمع المدني فى هذه المسألة كما تحدثت عن تقريب وجهات النظر وخلق مساحات من التقارب والتشارك بين جميع أطياف المجتمع، موضحة أن هذا هو المرجو من الحوار الوطنى .

حضر الجلسة من نواب مجلس الشيوخ كلا من النائب أكمل نجاتى، النائب محمد السباعى ، والنائب أحمد القناوى، زالنائبة نهى ذكي، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من سالى أبو النصر ومحفوظ حامد وأحمد نصرالله و إيهاب نبيل .

أدار الحوار من لجنة شباب الباحثين الدكتور أحمد جمال خطاب، وإسلام نجم الدين منسق اللقاء .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.