غدا.. انطلاق معرض ومؤتمر مصر للطاقة بمشاركة 12 دولة

ينطلق غدا معرض ومؤتمر مصر للطاقة Egypt Energy في نسخته الـ 31 خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار الثقة في التحول إلى مستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة، وذلك تحت رعاية وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والتجارة والصناعة.

وسيتم افتتاح المعرض بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة أكثر من 120 شركة عارضة من 12 دولة، بالإضافة إلى حضور 6500 خبير في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والمستدامة، ممن سيشاركون في الفعاليات والجلسات النقاشية التي ستعقد ضمن معرض ومؤتمر مصر للطاقة على مدار أيامه الثلاثة.

وستتناول تلك الجلسات النقاشية موضوعات متعلقة بـ 5 قطاعات وهي (الحلول الذكية، النقل والتوزيع، استهلاك الطاقة وإدارتها، الطاقة الاحتياطية، والطاقة المتجددة والنظيفة) مثل مشروعات الربط الكهربائي في مصر وسبل التعاون بين مصر والدول الأفريقية، والاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر، و كفاءة الطاقة في المباني، و نهج الاستدامة الذكية.

ويعد المعرض منصة للمتخصصين بمجال الطاقة، لتقديم ومناقشة أحدث المشروعات والاستثمارات والابتكارات في هذا القطاع، موضحًا أن المعرض يعزز التعاون الدولي والإقليمي في مجالات الطاقة، فضلا عن تقديم التقنيات الجديدة التي تدعم صناعة الطاقة وتطويرها.

كما سيتضمن المعرض أجنحة للعديد من الدول من أبرزها ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا والهند، وسيخصص جناح للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي من شأنها أن تساعد في تغيير وجه قطاع الطاقة في مصر و العالم، وينفرد المعرض بخلق منصة حصرية تمكن المشاركين في المعرض من مناقشة وعرض حلول الطاقة لمجموعة كبيرة من الخبراء والمستثمرين في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما تم إطلاق برنامج متخصص تحت اسم "المشترين المستضافين" والذي يهدف إلى ربط المستثمرين وصناع القرار المحليين والعالميين مع الشركات العارضة بالمعرض مما يساعد العارضين على الوصول إلى فئات المشترين المستهدفة من المديرين التنفيذيين بكبري الشركات، ومقاولي البناء والهندسة، و الاستشاريين المتخصصين في وضع التصميمات الكهربائية للمشروعات، والعديد من أصحاب القرار فى هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن معرض ومؤتمر مصر للطاقة يعد فرصة كبيرة لطرح العديد من فرص الاستثمار ويعطى دفعة للاقتصاد القومي من خلال زيادة فرص العمل، كما يهدف لتسليط الضوء على الانتعاش الأخضر فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030 وتزامنًا مع استضافة مصر لأول مرة لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.