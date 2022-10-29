عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة في مصر ليست القطبين فقط.. عامر حسين يوجه رسالة لوزير الرياضة

صدى البلد

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن مصر ليست الأهلي  والزمالك فقط، ولكن هناك فرق كثيرة من البراعم والناشئين والقسم الأول والثاني، وهناك أضواء كبيرة على القسم الثاني، مشيرًا إلى أن الأضواء ستزيد الفترة المقبلة، وهناك ما يقرب من 20 ناديًا في منتهى القوة في القسم الثاني
وتمنى "حسين"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد المناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تكون هناك شركات راعية في الموسم المقبل، لكي يكون لدينا دوري ممتاز آخر، من خلال تواجد 20 نادي قوي في القسم الثاني.
ولفت إلى أن هناك اهتمام  بالقسم الثاني، وهذا أدى لمتابعة النتيجة على الهواء بشكل مباشر، معقبًا: "قبل كده مكنش حد حاسس بالدرجات اللي تحت".
ووجه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الشكر لدولة الإمارات على استضافة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز النادي الأهلي، قائلاً: "الحدث كان مشرف ومفرح للعرب بشكل كلي". 
ولفت "حسين" إلى أن معادلة رخصة المدربين المصريين في آسيا تعد مشكلة كبيرة، مضيفًا أن الدكتور جمال محمد علي عندما اختير مديرًا لإدارة التدريب في الاتحاد، كان مهمته الأولى إنهاء مشاكل التراخيص. 
وأشار إلى أن عدم اعتماد شهادة المدربين المصريين أو شهادة التدريب الإفريقية في الاتحاد الأسيوي شيء محرج للغاية، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه المشكلة لن يحدث إلا من خلال دعم وزارة الشباب والرياضة.
وقال إن مباراة المنتخب الأوليمبي مع منتخب إيسواتيني الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هامة للغاية، مناشدًا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بحضور الشباب المباراة وتشجيع الفريق، قائلاً: "محتاجين جمهور لكي يشجع الفريق".
ولفت إلى أن هناك 108 نوادي في الإسكندرية منهم 10 اندية تمتلك الإمكانيات، وباقي الأندية عبارة عن محلات، معقبًا: "الأندية الصغيرة عبارة عن واحد بيحب اللعبة بياخد اللاعيبة في الحي، وبيصرف عليهم من جيبه، كل نجوم الاتحاد والأولمبي كانوا جايين من الأندية دي".
وأوضح أن الشركة الراعية للمنتخب الأولمبي تقوم بالتجهيز  لهذه المباراة منذ شهرين، وهناك تنظيم وبروفات، موجهًا الشكر للشكرة الرعاية التي قامت بجهد كبير في تنظيم هذه المباراة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ تركيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

أول تتويج لملك "الزولو" في جنوب إفريقيا منذ جلاء الإنجليز.. قصة مثيرة

رخصة 3 أشهر .. الرئيس السيسي يدعم المستثمرين بهدايا ذهبية

نيوكاسل يكتسح أستون فيلا وبرينتفورد يتعادل مع ولفرهامبتون وبالاس يفوز على ساوثهامبتون

الطقس غدا .. الأجواء حارة واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل

الملابس زي اللغة | مفيدة شيحة : هكذا ترتدي النساء حال الاكتئاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة متكاملة.. شاهد

جداريات في الدوحة تتضمن أحاديث نبوية لتعريف جمهور كأس العالم بالإسلام.. صور

البرتقالي والأحمر مفاجأة.. اعرف شخصيتك من لونك المفضل

بإطلالة جديدة.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

فيديو

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ