الكرة في مصر ليست القطبين فقط.. عامر حسين يوجه رسالة لوزير الرياضة

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن مصر ليست الأهلي والزمالك فقط، ولكن هناك فرق كثيرة من البراعم والناشئين والقسم الأول والثاني، وهناك أضواء كبيرة على القسم الثاني، مشيرًا إلى أن الأضواء ستزيد الفترة المقبلة، وهناك ما يقرب من 20 ناديًا في منتهى القوة في القسم الثاني

وتمنى "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد المناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تكون هناك شركات راعية في الموسم المقبل، لكي يكون لدينا دوري ممتاز آخر، من خلال تواجد 20 نادي قوي في القسم الثاني.

ولفت إلى أن هناك اهتمام بالقسم الثاني، وهذا أدى لمتابعة النتيجة على الهواء بشكل مباشر، معقبًا: "قبل كده مكنش حد حاسس بالدرجات اللي تحت".

ووجه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الشكر لدولة الإمارات على استضافة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز النادي الأهلي، قائلاً: "الحدث كان مشرف ومفرح للعرب بشكل كلي".

ولفت "حسين" إلى أن معادلة رخصة المدربين المصريين في آسيا تعد مشكلة كبيرة، مضيفًا أن الدكتور جمال محمد علي عندما اختير مديرًا لإدارة التدريب في الاتحاد، كان مهمته الأولى إنهاء مشاكل التراخيص.

وأشار إلى أن عدم اعتماد شهادة المدربين المصريين أو شهادة التدريب الإفريقية في الاتحاد الأسيوي شيء محرج للغاية، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه المشكلة لن يحدث إلا من خلال دعم وزارة الشباب والرياضة.

وقال إن مباراة المنتخب الأوليمبي مع منتخب إيسواتيني الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا، هامة للغاية، مناشدًا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بحضور الشباب المباراة وتشجيع الفريق، قائلاً: "محتاجين جمهور لكي يشجع الفريق".

ولفت إلى أن هناك 108 نوادي في الإسكندرية منهم 10 اندية تمتلك الإمكانيات، وباقي الأندية عبارة عن محلات، معقبًا: "الأندية الصغيرة عبارة عن واحد بيحب اللعبة بياخد اللاعيبة في الحي، وبيصرف عليهم من جيبه، كل نجوم الاتحاد والأولمبي كانوا جايين من الأندية دي".

وأوضح أن الشركة الراعية للمنتخب الأولمبي تقوم بالتجهيز لهذه المباراة منذ شهرين، وهناك تنظيم وبروفات، موجهًا الشكر للشكرة الرعاية التي قامت بجهد كبير في تنظيم هذه المباراة.