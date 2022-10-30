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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وصفة نبوية تُخلصك من الأرق نهائيا وتجعلك تنام بسرعة

صدى البلد

الأرق  اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى، وقد يمر الكثير من الناس به وغالبًا ما يذهب دون الحاجة لأخذ علاج، ويعتقد الكثير من الناس أن الأرق أمر طبيعي مع ضغوط الحياة، ولكن من المهم أن يؤخذ على محمل الجد لارتباطه الوثيق بالصحة الجسدية، وعلاج الأرق يكون بالالتزام بمواعيد النوم الثابتة فضلاً عن ترديد دعاء الأرق المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 

وصفة نبوية لعلاج الأرق 

ورد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» أخرجه الترمذي في سننه.

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دعاء الأرق المأثور عن النبي 

«اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تَأخِذكْ سِنة ولآ نَومْ يا حَي يا قِيِومْ،أهْدِئْ ليلي، وأنم عيني». «اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر عبادك كلهم جميعا أن يفرط علي حد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت». 

 

دعاء الأرق 

قال عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه - قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم-: « ما أصاب مسلمًا قط همٌّ ولا حزن فقال: اللهمّ إنّي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماضٍ في حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، إلّا أذهب الله همّه وأبدل له مكان حزنه فرجًا"، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلّم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهنّ أن يتعلمهن». 
 

مسببات الأرق


هناك عدة أسباب للأرق ومنها:

- التفكير الزائد في أمور الحياة اليوميّة وهمومها ومشاكلها، ومحاولة إيجاد حلول لها؛ فتبدأ الأفكار بالتوارد على الذِّهن وقت النَّوم.
- سماع أخبار مُحزنة أو مُنفرة أو مشاهدة مشاهد عُنف أو دماء وقتل.
- كثرة التفكير بالمستقبل وما يجب فعله في أمور العمل والاستثمار والزواج وشراء العقارات وتأمين حياة الأبناء ودراستهم.
- آلام الجسم؛ مثل أوجاع المعدة والمرارة والأسنان وآلام الظَّهر والمفاصل كثرة مصادر الإزعاج من حولك كصوت التلفاز، والأغاني، وإزعاج الجيران، والمشاكل المتكررة في أماكن السَّكن القريبة من الشوارع العامة والمحلات التِّجاريّة. 
- الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على نسبةٍ عاليةٍ من النيكوتين، خاصةً في فترة المساء؛ كالشَّاي والقهوة، وكذلك الإكثار من التَّدخين مساءً.
- النَّوم لساعاتٍ متأخرةٍ صباحًا وكذلك النَّوم لساعاتٍ طويلةٍ فترة الظهيرة. التفكير في الغد إذا كان لدى المرء امتحانٌ أو مقابلة عملٍ. 
-الإصابة بالوسواس، والقلق، والضغوطات النفسيّة الناجمة عن أمراضٍ نفسيّةٍ أو مشاكل حياتيّةٍ.
- تناول الطعام الدَّسم في وقتٍ متأخرٍ من المساء المحتوي على الدُّهون والسُّكريات.
- الرَّاحة الزائدة وعدم القيام بأيّ مجهود بدنيّ أثناء ساعات النَّهار.

مسببات الأرق دعاء الأرق دعاء الأرق المأثور عن النبي وصفة نبوية لعلاج الأرق الأرق

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