ناشر البهجة.. نيفين منصور: مدرب الأهلي له نصيب في تحليل معنى اسمه|فيديو

قدّمت الإعلامية نيفين منصور، التهاني لـ النادي الأهلي و جماهير النادي الأهلي، بعد فوز الفريق على نادي الزمالك فى بطولة كأس السوبر التى أقيمت فى الإمارات وفاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، موضحًا: "دى المرة الـ 12 التى يحصل فيها الأهلي على لقب السوبر".



وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قدم مباراة فنيًا مميزة، ولاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا، وقاموا بتنفيذ المطلوب منهم وتم تحقيق الفوز.



ولفتت إلى أن :" الصورة كانت مشرفة، و كولر كانت لديه عزيمة قوية للفوز بالسوبر المصري" مؤكدة أن تصريحات المدير الفني للأهلي كانت تدل أنه يرغب فى تحقيق اللقب، بعكس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك.

وأشارت إلى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، لم يقدم الجديد من أجل الفوز على الأهلي، وتحقيق اللقب.



مدرب الأهلي له نصيب في تحليل معنى اسمه

وتابعت: "السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، له نصيب فى تحليل معنى اسمه، مؤكدة أن كولر فى معانى الألقاب يعنى الكريتيف وناشر البهجة" وهو ما فعله فى مباراة السوبر.

