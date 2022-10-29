طارق نصير: الشعب المصري لن يكون أداة تحركها جماعة العنف والتخريب

قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ان الشعب المصري لن يكون أداة تحركها جماعة العنف والتخريب كأتباعهم الذين ينساقون خلفهم بدون وعي فهو شعب أصيل تربى على حب الوطن والدليل عندما يستشعر أن هناك خطرا يهدد الدولة المصرية ينتفض ليزيل هذا الخطر وسبق وأن أفشل الشعب المصري العديد من المخططات التي كانت تخططها جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف دائما تدمير الدولة المصرية والسعي لاستهدافها.

وأضاف منذ سقوط جماعة الإخوان الارهابية بكل اجنحتها في العالم ولم تتوقف يوما في بث الفوضى في الداخل مستغلين اقامة مؤتمر المناخ في مصر الذي يشارك فيه كل دول العالم ليوصلوا رسالة عكسية في محاولة لطرح أنفسهم من جديد بدون تحقيق اي أهداف على أرض الواقع.

مؤكد فى تصريحات له علي ان الذين يدعون الي وقفات احتجاجية هم أكثر من يعلمون انها دعوات زائفة ووهمية والفشل سيكون حليفها ، وذلك بفضل وعي الشعب المصري وادراكة بالمخاطر التي تواجه مصر ويقظة الأجهزة الأمنية.

موضحا أن حب الوطن غريزة فطرية داخل الشعب المصري وهو يعلم أهمية مصر كدولة كبيرة ومحورية في منطقة الشرق الاوسط والعالم لذلك هي مستهدفة باستمرار ولكن اكرمها الله بشعب وأعي يدرك الجهود التي تبذلها القيادتة الحكيمة وهذا لم يأت من فراغ بل من بناء الثقة ولو نظرنا الي البلاد التي حولنا وكيف فكك مفاصلها الارهاب حتى اصبحت شبه دولة فمنذ 2011 ولم تقم لهذه الدول اي قائمة حتى لو كان هناك بوادر ولكنها لم تستطع العودة إلى ما قبل 2011.

وكشف اللواء طارق نصير أن الشعب المصري عاني سنوات عجاف صعبة بدء من الإصلاحات الاقتصادية و فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على الاقتصاد العالمي حتى ان بعض الدول انهارت اقتصاديا ، ورغم ذلك يشعر بالأمان لان خلفة جيش قوي قادر على حماية الوطن وسلامة اراضية ، معترفا ان الاقتصاد المصري ليس في قمة الاكتمال ولكن القيادة السياسية تسعى بشتى الطرق في بناء دوله حديثة متقدمة تضاهي الدول الكبرى.

وأكد اللواء طارق ان مجلس الشيوخ تبني قضية الوعي وطالب بتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها الشعب المصري ، موضحا أن الاعلام له تأثير على توجية المجتمع وعلي هذا طالبنا بأن يقوم الاعلام بنشر ثقافة سليمة تجعل منه أداة قوية لمحاربة الأفكار المتطرفة ، وتكثيف الجهود الإعلامية نحو المجتمع في وسائل الإعلام المختلفة لنوضح للشباب المخاطر التي تواجه الدولة المصرية والجهود التي تبذلها القيادة السياسية في بناء دولة حديثة ، وحث المؤسسات الشبابية والهيئات الإعلامية على تقديم برامج توعوية لزرع القيم وتحفيز الشباب وابراز قدراتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ، وتصميم برامج إلكترونية تدريبية وارشادية تساهم في الوقاية والحد من الشائعات والمفاهيم المغلوطة لخلق جيل اكثر وعيا وادراكا لكل ما يحاك حولة ، وتشكيل شبكة اعلامية على مستوى الوطن العربي لتقديم ونشر برامج إعلامية هادفة تخدم كل قضايانا العربية.

وتابع: وعلينا تعميق شعور المواطن المصري تجاه البيئة لزيادة معرفته بالتلوث البيئي و التغيرات المناخية وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية على مستوى البلاد.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية لتخطي كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية.