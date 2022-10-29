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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتأصيل العلاقات المتميزة.. الرئيس الفرنسي ووفد وزاري يشاركون في مؤتمر المناخ

صدى البلد

أكد نائب السفير الفرنسي بالقاهرة رافاييل مارتن دي لا جارد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووفد وزاري فرنسي سيشاركون في فعاليات مؤتمر قمة المناخ.

جاء ذلك في بيان لمحافظة جنوب سيناء اليوم، السبت، خلال لقاء المحافظ خالد فودة ،بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع نائب السفير الفرنسي رافاييل مارتن دى لاجارد.

أشار البيان إلى أن المحافظ رحب بنائب السفير الفرنسي على أرض مدينة السلام، واستعرض استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف و وفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم، و الأعمال التي تم إنشاؤها بالمدينة من متنفسات خضراء جديدة مثل الحديقة المركزية على مساحة 40 فدانا، ورفع كفاءة حديقة السلام وإنشاء المنطقة الخضراء بها، وإطلاق إنترنت فائق السرعة بجميع فنادق شرم الشيخ، و تحويل مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى خضراء كأول مستشفى صديقة للبيئة في إفريقيا.

علاوة على إنشاء مستشفى ميداني بالمنطقة الخضراء لتوفير الخدمة الطبية للوفود، و تطوير وسائل النقل، ومنها 140 أتوبيسا يعمل بالطاقة الكهربائية و120 أتوبيسا يعمل بالغاز و150 سيارة تعمل بالكهرباء وتحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز وتوافر محطات الشحن بكافة قطاعات المدينة والفنادق وتوفير زى موحد ومميز للسائقين فضلا عن محاضرات التوعية المستمرة لهم، والاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات ، وذلك لكى تواكب المدينة توجه أنظار العالم إليها خلال هذا الفترة القادمة.

أكد البيان أن نائب السفير الفرنسي أعرب عن سعادته لزيارة مدينة شرم الشيخ والتي تعتبر الأولى له، مشيدا بالاستعدادات التي قامت بها مصر بوحه عام و مدينة شرم الشيخ بوجه خاص في أسرع وقت، مؤكدا على المشاركة الفرنسية لهذا الحدث العالمي برئاسة الرئيس الفرنسي وعدد من الوزراء والشخصيات الهامة، بالتناوب على مدار أيام المؤتمر، لتأصيل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.

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