عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنشآت السياحية...النقض توضح

مطرقة قاضي
مطرقة قاضي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون ماهي المنشآت السياحية. 

جاء في حيثيات الحكم أن المنشآت الفندقية :الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : الفنادق ، القرى السياحية، الفنادق العائمة ، الفنادق التراثية ، فنادق البوتيك ، الذهبيات ، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة ، مخيمات السفارى ، المخيمات ، الشقق الفندقية ، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

 المنشآت السياحية :الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى ، مطاعم العربات ، الكافتيريات ، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديسكوهات) ، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية ، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية ، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

وقف عاريًا في الشارع.. القصة الحقيقية لمواطن أثار غضب الأهالي بالإسماعيلية

بورصة السيارات| تراجع جديد في أسعار أوفر برايس شيري أريزو 5.. تفاصيل

ترشيحاتنا

على طريقة اليخوت.. بنتلي تكشف النقاب عن مولينير ريفييرا الفارهة| صور

برج العقرب حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر: تغيير في نمط حياتك

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تدفع العالم نحو الجوع

مدرب المصري يكشف سر تألق أحمد الشيخ مع إيهاب جلال

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

وصفة نبوية تُخلصك من الأرق نهائيا وتجعلك تنام بسرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

جميلة وملفتة.. صور جديدة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

آخرهن وفاء سالم.. فنانات وقعن في "فخ الجمال المزيف" والنهاية "تشوهات بالوجه|شاهد

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ