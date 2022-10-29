أمل حنفي تحصد فضية وبرونزية بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي

تمكنت أمل حنفي لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، من حصد ميداليتين في منافسات وزن 79 كجم، ضمن منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصدت "حنفي"، الميدالية الفضية بعد أن تمكنت من رفع وزن 124 كجم، وبعد أن حصلت النيجيرية بوسي اومولايو على الميدالية الذهبية حيث تمكنت من رفع وزن 145 كجم، لتكتب رقم عالمي جديد باسمها.

وجاءت في المركز الثالث والميدالية البرونزية الجزائرية نصيرة محمد، بعد أن تمكنت من رفع وزن قدره 123 كجم.

كما حصلت أمل على برونزية المجموع بعد أن رفعت اجمالي وزن 239 كجم، فيما جاءت الجزائرية نصيرة محمد في المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع 350 كجم، وجاءت النيجيرية بوسي اومولايو في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 280 كجم.