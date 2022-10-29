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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يثأر من الاتصالات ويتصدر مجموعته بدوري مرتبط السلة

سلة الزمالك
سلة الزمالك

تصدر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، المجموعة الرابعة من بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2022-2023.

واحتل الفارس الأبيض صدارة المجموعة عقب فوزه على نظيره المصرية للإتصالات والذي يقوده فنيًا محمد سليم بنتيجة 74-62، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الأوليمبي السكندري.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: التعادل 19-19
الفترة الثانية: 39-33 للزمالك
الفترة الثالثة: 56-47 للزمالك
الفترة الرابعة: 74-62 للزمالك

وبهذه النتيجة، ثأر أبناء القلعة البيضاء من خسارتهم أمام المصرية للاتصالات في الجولة الثالثة بنتيجة 68-64 في اللقاء الذي أقيم منذ أسبوع على صالة المقاولون العرب.

وينتظر أبناء ميت عقبة نهاية دور المجموعات حتى يتعرفوا على هوية من سيواجهونه في ثمن النهائي.

الأهلي حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري.

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