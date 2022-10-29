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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تخسر أمام إسبانيا بالبطولة الدولية لسيدات اليد

المنتخب الوطني لسيدات
المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد

خسر المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 34-23، في إطار الجولة الثانية من بطولة إسبانيا الدولية والمقامة خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لصالح صاحبات الأرض بنتيجة 19-11، قبل أن يوسعن الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وكانت سيدات الفراعنة قد خسرن في الجولة الأولى أمام منتخب سويسرا بنتيجة 28-37، فيما فاز المنتخب الإسباني على نظيره التونسي بنتيجة 39-29.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني غدًا مع نظيره التونسي في ختام البطولة، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع نظيره السويسري على كأس البطولة.

وتضم قائمة لاعبات مصر 18 لاعبة وهن: أمينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل".

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، والتي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 وحتى 19 نوفمبر المقبل.

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