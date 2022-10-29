مصر تخسر أمام إسبانيا بالبطولة الدولية لسيدات اليد

خسر المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف، أمام نظيره الإسباني بنتيجة 34-23، في إطار الجولة الثانية من بطولة إسبانيا الدولية والمقامة خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لصالح صاحبات الأرض بنتيجة 19-11، قبل أن يوسعن الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وكانت سيدات الفراعنة قد خسرن في الجولة الأولى أمام منتخب سويسرا بنتيجة 28-37، فيما فاز المنتخب الإسباني على نظيره التونسي بنتيجة 39-29.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني غدًا مع نظيره التونسي في ختام البطولة، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع نظيره السويسري على كأس البطولة.

وتضم قائمة لاعبات مصر 18 لاعبة وهن: أمينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل".

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، والتي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 وحتى 19 نوفمبر المقبل.