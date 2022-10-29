عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا يقدم نصائح للطلاب وصغار الباحثين|فيديو

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، عن قائمة بأسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية، والتي كان من بينهم للعام الثالث على التوالي، الدكتور السيد عبد العظيم العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا.

وقال الدكتور السيد إنه يجب على صغار الباحثين، تركيز الأبحاث في مجال محدد؛ لأن هناك علماء يشتتون أذهانهم في العديد من مجالات البحث العلمي، وهي كثيرة، ولكن هذا الأمر ليس سليما 100%، ولا يجعلهم يحصلون على لقب متخصص، الذي يبحث عنه الباحثون الآخرين، ولا يجعل أبحاثهم يُنظر إليها كمصدر واستشهاد علمي.

وأكد الدكتور العجوز خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ضروة توحيد التخصص والنشر لكل باحث وعالم في مجال محدد، وألا يشتت نفسه في العديد من المجالات، لأن التركيز على مجال واحد؛ يعطي ثقلا ووزنا للباحث، وكذلك لأبحاثه العلمية المنشورة.

وأضاف أنه يجب الاهتمام أيضا بنشر الأبحاث الخاصة بهم في مجالات دولية وعلمية؛ حتى نعكس للعالم ما استطعنا الوصول إليه كباحثين وعلماء مصريين.

وتمني أن يكون هناك تكريم من قبل الدولة للعلماء، وإبرازهم، وتقديمهم للمجتمع، ولو حتى تكريم أدبي، ويتم الاحتفاء بهم؛ حتى نقدم لهم التشجيع الذي يدفعهم لاستكمال رحلتهم العلمية والتعليمية.

وأكد أن هولاء العلماء هم أساتذة الجامعات الذين يتم تنصيف وتقييم الجامعات طبقا لعددهم؛ فالجامعة هي مكان بحثي وتعليمي، ولذلك يجب علينا تعظيم قدر العلماء.