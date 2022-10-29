المصرى للدراسات الاقتصادية يشارك بالمحاضرة الثانية لقضايا المناخ والتنمية .. غدا

يشارك المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأحد، فى تنظيم المحاضرة الثانية ضمن سلسلة محاضرات حول قضايا المناخ والتنمية، بالتعاون مع كل من رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومجموعة البنك الدولي، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومي، وذلك بمقر معهد التخطيط من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءا، كما يتم بث اللقاء إلكترونيا عبر الإنترنت.

وتهدف هذه السلسلة من المحاضرات إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط بشكل أفضل بين تغير المناخ العالمي وأجندات التنمية بالدول المختلفة، وتناقش محاضرة الغد موضوع تمويل التحول الأخضر بالدول النامية، ويحاضر فيها الدكتور مونتيك سينغ أهلواليا عضو مركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية (CESP) من دولة الهند.





ويشارك فى التعقيب كل من الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، والسفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.