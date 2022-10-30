سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-10-2022

أظهر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري في اول تعامل له اليوم الأحد الموافق 30-10-2022، استقرارا مسجلا 22.85 جنيها للشراء و 22.96 جنيها للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيهفي معظم البنوك العاملة بالسوق المصري مع بداية تعاملات اليوم بدون أي تغيير، بعد أن زاد أمس بمتوسط 3.12 جنيها علي أساس أسبوعي

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول أيام الأسبوع اللاحقة علي سريان قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الأجنبي.

متوسط السعر

بلغ سعر متوسط سعر الدولار في 3 بنوك تابعة لـ القطاع الخاص، مسجلا 22.95 جنيها للشراء و 23.05 جنيها للبيع ، وذلك في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه علي مستوي أكبر 7 بنوك تابعة للقطاع الخاص وهي “مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادارات، البركة”،مسجلا 23.1 جنيها للشراء و 23.2 جنيها للبيع .



ووصل ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 22.90 جنيها للشراء و 23 جنيها للبيع في بنوك " مصر، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB".

أقل سعر

أقل سعر لـ الدولار عند 22.85 جنيها للشراء و 22.95 جنيها للبيع في 4 بنوك تابعة للقطاعين الحكومي والخاص منها " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23 جنيها للشراء و 23.1 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، بلوم، ميد بنك".

ثاني أعلي سعر



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 23.05 جنيها للشراء و 23.15 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول".



قرارات البنك المركزي

وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وذكر البنك المركزي أنه بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري فقد قرر السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات

وأشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، .

وتضمن القرار عمليات التحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

رفع سعر الفائدة

وعلي نفس السياق رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% علي كافة المعاملات المصرفية خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، ليصل سعر العائد إلى 13.25 و14.25 و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ليصل إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي قد واجه ا العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

أشار إلي أن الازمة الروسية قد تسببت في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع، مشيرا إلي أن تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.



