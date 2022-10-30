أحمد موسى : السلع موجودة عندنا حتى لو غالية.. وبشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

أحمد موسى : المنتج المصري له أولوية وعايزين بدل المصنع 3 وكفاية استيراد

علق الأعلامي أحمد موسى، على لقطات من مصنع الإطارات بـ بورسعيد قائلا “ المنتج المصري له أولوية وعايزين بدل المصنع 3، وكفاية استيراد”.



أسعار السيارات تنخفض أم ترتفع؟.. رد حاسم من رئيس الشعبة

أكد علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تسهم في توحيد سعر الدولار وتقضي على السوق السوداء.

تفوق عليه | وصف قوي من فرج عامر لمشهد بـ مباراة السوبر ..فيديو

تغزل رجل الأعمال فرج عامر، في أداء الأهلي أمس أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري والتي انتهت بتتويج الأهلي باللقب.

فيه دول مفيهاش | أحمد موسى : السلع موجودة عندنا حتى لو غالية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق المصرية، معلقا "الحاجة موجودة حتى لو غالية"، فهناك دول كبرى لا يتوفر فيها أي سلع ويبحث عنها المواطنون.

خلال 3 أشهر.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع |فيديو

زفّ المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن قرار تحرير العملة سيجعلنا نعود للوضع الطبيعي تدريجيًا.

مش مُجبرة .. فنانة منفعلة : لو عايزه أقلع الحجاب هيحصل |فيديو

حلت الفنانة منال عبداللطيف، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".



صدمة في أقرب الناس ليه.. ياسمين عز تتحدث عن تفوق محمد الشناوي

علقت الإعلامية ياسمين عز، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قائلة: "ليلة تفوق عمو كولر على جدو فيريرا".



مَنْ وراء شائعة وفاة الزعيم عادل إمام | فيديو

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، أبرز القضايا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال فقرة بورصة الكلام ببرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية القاهرة والناس.

المرشد الإلكتروني للجماعة.. القبض عن الإخواني حسام الغمري بتركيا وترحيله لمصر| فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، أن حسام الغمري سافر مع الذين خرجوا من مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو وذهب إلي تركيا وكان يشغل مدير قناة الشرق وله برنامج خاص به ويريد تطبيق خطة معينة لتحريض المصريين بالداخل.

شعبة الأجهزة الكهربائية: لا زيادة في الأسعار..فيديو

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن المصانع تتابع سعر الدولار لإعادة التكلفة أسعار منتجاتها وفقا له.