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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال احتفالات الهالوين.. مقتل 59 شخصا وإصابة 150 بتدافع في سيول..فيديو

حادث تدافع سيول
حادث تدافع سيول

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إرتفاع عدد ضحايا حصيلة التدافع في سيول إلى 146 قتيلا و150 جريحا، حيث حدث تدافع بوسط سيول عندمااحتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين، وفق ما أعلن مسؤولون.

 

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن العشرات أصيبوا في تدافع وقع في سول خلال تدفق حشد ضخم  في منطقة إيتايون 


وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

 

تقليل عدد الضحايا.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

 

التدافع ضحايا سيول وسائل التواصل الإجتماعي فريق طبي

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