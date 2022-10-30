سأجعل الحياة مستحيلة.. وزير الداخلية الفرنسي يتوعد المهاجرين غير الشرعيين

توعد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وذلك خلال حديثه عن مشروع قانون الهجرة الذي ستتم مناقشته في القريب العاجل.

وكشف دارمانان خلال حلوله ضيفًا على قناة “فرانس إنتر”، عن توضيحات فيما يتعلق بمشروع قانون الهجرة الخاص به والذي ستتم مناقشته في القريب العاجل.

حياة مستحيلة

وأوضح الوزير أنه كان يعمل على "جعل الحياة مستحيلة على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا".

وأشار دارمانان إلى أنه من غير المفهوم أن الشخص الذي يتم تشجيعه على مغادرة الأراضي الفرنسية، على سبيل المثال، لا يزال يحق له الحصول على سكن اجتماعي.

وتابع "الهجرة غير الشرعية، ضارة بالبلاد، وغير خاضعة للسيطرة الكافية، وطرد المهاجرين غير الموثقين لا يتم حاليا بالشكل الأمثل".

وذكر دارمانان "في الواقع، لطرد شخص مشمول بأمر الطرد من الأراضي الفرنسية، من الممكن أن يكون هناك ما يصل إلى 12 استئنافا، لكن عند الاستئناف، لا يمكن طرد الشخص".

وتمنع الاستئنافات الإدارية المتكررة التنفيذ السليم للعديد من أوامر الطرد من الأراضي الفرنسية، لذلك يهدف مشروع قانون الهجرة الخاص به إلى وقف هذا النظام، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل 4000 مهاجر إضافي كل عام.

وأكد دارمانان أن القانون الخاص بالهجرة والذي ستتم مناقشته قريبًا في فرنسا سيجعل حياة المهاجرين مستحيلة.