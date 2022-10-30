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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل سعر أوسط الأعيرة الذهبية لمعدلات ثابتة في بداية تعاملات اليوم الأحد 30-10-2022، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالي 1041 جنيها للبيع و 1050 جنيها للشراء.

 

وزاد سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية في ختام تعاملات أمس بمقدار  88 جنيها علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة.

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بالفترة المسائية وهذا سعر عيار 21

واستقر سعر المشغولات الذهبية في مستهل تعاملات بعد ان زادت علي أساس أسبوعي بمقدار 103 جنيهات

 

 

عيار 24


وسجل سعر الجرام الواحد من بلغ سعر عيار 24  الأعلي فئة نحو 1389 جنيها للبيع و 1400 جنيه للشراء ،

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد أسعار المشغولات الذهبية، فقد زاد سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي أعيرة الذهب، ليرتفع بمعدل 118 جنيها  علي أساس أسبوعي، بالتوازي مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي.

 

وشهد  سعر الذهب مصر  استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر 

 

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة،نحو 810 جنيهات للبيع و817 جنيها للشراء، بعد أن زاد سعر الجرام  منه خلال أسبوع بفرق 69 جنيها.
 

عيار 21

بلغ سعر عيار 21 أشهر أعيرة الذهب نحو 1215 جنيها للبيع و 1225 جنيها للشراء.
 

 

 سعر الجنيه الذهب 


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيها للبيع و 9800 جنيه للشراء

أوقية الذهب


وصلت أوقية الذهب لـ 43.185 ألف جنيه للبيع و 43.54 ألف جنيه للشراء

 

كيلو الذهب


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.39 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء.

المصنعية وسعر الذهب

وفقا لتحديد قيمة  مصنعية الذهب والتي تختلف من محل لآخر بمتوسط سعري المصنعية والدمغة بقيمة  تتراوح بين بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتختلف أيضا تسعيرة المصنعية من  محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

الذهب و المستهلكين

 

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

أسعار مستقرة

وعلق الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بأن أسعار الذهب مازالت مستقرة في الوقت الحالي، مشيرا إلي أنه الاستثمار في المعدن الأصفر هو آمان وطويل الأمد بجانب الاستثمار في الجهاز المصرفي.

وذكر أن سعر  الذهب زاد ليسجل  1200 جنيه  من عيار 21، وكانت تلك ارتفعات عالمية ومحلية وكان الإقبال على المعدن النفيس داخليا وخارجيا، باعتباره الملاذ الآمن للدول والأفراد.

وخلال الفترات السابقة شهدت أسعار الذهب تراجعا علي الصعيد العالمي، بمقدار 12 دولار في البورصات العالمية، ليسجل سعر الأوقية 1650.76 دولار ، ليهبط المعدن الأصفر في العقود الآجلة بحلول العام الماضي بواقع 0.68% تعادل 11.2 دولار لتصل إلى 1654.4 دولار للأونصة.

 بينما تراجعت الفضة بنسبة 1.52% إلى 19.19 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 0.62% إلى 1926.28 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 956.75 دولار.

 


 

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