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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير إماراتي: العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية نموذج للتعاون بين الأشقاء

صدى البلد

أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، أن الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية مناسبة غالية على الجميع تعكس تجسيداً لعلاقات تاريخية متينة وثابتة في مختلف المجالات وشراكة رياضية متكاملة بين بلدين شقيقين يربطهما هدف واحد ومصير مشترك.

وقال الفلاسي - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت إن العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية تعد نموذجاً مضيئاً للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة، استناداً إلى روابط وطيدة تقوم على ثوابت تاريخية وقيم أصيلة ومتوارثة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وأرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانعكس صداها وأثرها على القطاع الرياضي في البلدين بشكل مثمر.

ووصف التعاون والتكامل الرياضي القائم بين البلدين بأنه أحد أهم ثمار العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة ويبشر بمزيد من التعاون المستقبلي المبني على خطط استراتيجية مدروسة ويساهم في تشارك الرؤى في تطوير القطاع الرياضي في البلدين، واستغلال أفضل الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وصولاً إلى أرقى صور التكامل بين الإمارات ومصر.
 

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