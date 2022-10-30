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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الاهلي السابق : التتويج بالسوبر سيعطي دفعة قوية للاعبي الأهلي في المباريات القادمة

صدى البلد

أعرب ضياء عبد الصمد نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته البالغة بتتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري مساء أمس بعد الفوز على نادي الزمالك بثنائية نظيفة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات .

و أشاد عبد الصمد بآداء لاعبي النادي الأهلي و الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون بالأمس ، وذلك في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" .

وأضاف :مارسيل كولر وضع بصماته مبكرًا مع القلعة الحمراء منذ مباراتي الاتحاد المنستيري التونسي في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا ، وكذلك مباراة أسوان في الدوري ، كما أن هذا الفوز سيعطي دفعة للاعبين في المباريات القادمة ".

الأهلي يتوج بلقب السوبر

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، ‏‏16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في ‏بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز ‏في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.‏

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 ‏مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 ‏هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.‏

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