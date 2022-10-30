اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد أو وصلت لأعلى مستوى في تاريخها أمس السبت ، إذ يبحث عن أسعار الذهب في مصر الكثير من الشباب والمهتمين ، والتي انخفضت اليوم الأحد بعد قفزة أمس السبت على خلفية ارتفاع أسعار الدولار بقيمة تزيد على 3 جنيهات ليتخطى حاجز الـ 23 جنيها في بنك قناة السويس، ويسجل 23 جنيها في بنك مصر يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر.

وتعتبر أسعار الذهب محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في استثمار أموالهم ، إذ هبط عيار 21 إلى 1210 جنيهات للشراء اليوم بعد 1220 أول أمس وأمس ، وسجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1037 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 800 جنيه للبيع.

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وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 28 أكتوبر ، أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1220 جنيها ، فيما سجل عيار 24 عن 1,393 جنيها للشراء ، مقتربا من 1400 جنيه جينها.

وعن أسعار الذهب اليوم الاحد 30 أكتوبر 2022، فسجل عيار 21 : 1210 جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1029 و 1037 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع الشباب الراغبين في الزواج أو الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1210 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1200 جنيه.

وقفزت أسعار الذهب في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه الجمعة 28 أكتوبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1220 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر هبوطا ليسجل 1210 جنيهات اليوم الاحد 30-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم الكثير من الشباب الراغبين في الخطبة بمعرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1210 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1383 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1210 جنيها للبيع و 1200 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 : 1037 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 14 : 807 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 9,680 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1644 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وهناك الباحثين عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب لأول مرة منذ عدة أيام على المستوى العالمي ، إذ هبط الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 20 دولارا دفعة واحدة.

وعن أسعار الذهب عالميا، فشهدت اليوم الأحد هبوطا قويا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1644 دولارا بعد 1,663 دولار للأوقية أول أمس ، مسجلا هبوطا بحوالي 1.13%.

وهبط الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1644 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر 100 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

الذهب

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية هبوطا اليوم بنسبة 1.13% ، بقيمة أكثر من 18.86 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1644 دولارا.