رئيس نادي أسوان : فكرة المدير الرياضي غير مناسبة.. ولم نفاوض أي مدرب

أكد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان أنه لن يتم جلب مدير رياضي للفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل هيثم عرابي عن منصبة عقب الخسارة امام فريق غزل المحلة في بطولة الدوري .

وأوضح الشافعي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "لن نجلب مدير رياضي مرة أخرى، كانت التجربة الأولى لنا ولم تنجح".

وتابع "لم نتواصل مع عماد النحاس بشكل رسمي حتى الآن لكنه من الأسماء المطروحة".

حقق فريق غزل المحله فوزا هاما على أسوان بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

أحرز أحمد الشيخ نجم غزل المحلة الهدف وأصبح هداف الدوري حتي الآن برصيد ٣ أهداف

وتصدر غزل المحلة الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات بينما استمر أسوان في المركز 17 بدون نقاط.